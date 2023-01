L'allenatore ha commentato a Sky Sport il ko interno contro l'Empoli: "Non è stata una grande serata per noi, neanche fortunata - ha detto Inzaghi -. Magari in parità numerica sarebbe andata diversamente. 13 punti dal Napoli sono tanti. Skriniar? So che c'è questo stallo per il rinnovo, ma lo vedo sereno". Zanetti: "Vittoria più importante della mia carriera"

L'entusiasmo per la conquista della Supercoppa Italiana non basta all'Inter per riprendere la corsa in campionato con una vittoria. A San Siro è l'Empoli a prendersi i tre punti e per Simone Inzaghi è una serata amara che vale il mancato sorpasso al secondo posto. "Sapevamo delle difficoltà della partita, perdiamo una gara importante che rallenta il nostro cammino - ha detto l'allenatore ai microfoni di Sky Sport -. Non è stata una delle nostre migliori serate, l'inferiorità numerica ci ha penalizzato perché le partite lo sappiamo che sono lunghe. L'Empoli stava correndo tantissimo, magari alla pari sarebbe cambiato qualcosa, poi nella ripresa quando sembrava che mantenevamo le distanze abbiamo subito il gol". E su Skriniar ha aggiunto: "Gli interventi che gli son costati i due gialli non li ho ancora visti, un'espulsione al 35' in casa non mi era ancora capitata. Io lo vedo sereno, so che c'è questa fase di stallo per quanto riguarda il rinnovo, la società sta lavorando per lui e gli altri ragazzi in scadenza. Troppi festeggiamenti dopo Riad? Sono stati molto ristretti sinceramente, perché siamo tornati e ci siamo allenati subito. La squadra ha preparato al meglio la partita, sapevamo di trovare un avversario di valore che ci avrebbe creato dei problemi. Si è capito nel finale, con la traversa e altre occasioni, che non era una serata fortunata per l'Inter".

"13 punti dal Napoli sono tanti"

"Se dopo l'espulsione rimanevo con le due punte sarebbe rimasto in campo Correa che stava facendo una buona gara - ha analizzato, poi, Inzaghi -. Ho pensato di mantenere l'equilibrio come stavamo tenendo fin quando non abbiamo preso la ripartenza sulla sovrapposizione di Bastoni e poi a venti minuti dalla fine probabilmente con Dzeko e Lukaku in panchina varei avuto qualche cambio per vincere la partita. Abbiamo preso una rete per troppa generosità, la potevamo evitare. 13 punti di distacco dal Napoli sono tanti, noi chiudiamo il giorne d'andata con diversi rimpianti. Adesso, al di là di fare tabelle, dobbiamo pensare partita per partita: la classifica si è accorciata".