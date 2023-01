Con un 2023 da una vittoria e tre pareggi, il Monza ha chiuso il girone d'andata della sua prima stagione storica in Serie A con 22 punti, record per un'esordiente assoluta nel campionato a 20 squadre. Per trovare una prima volta migliore bisogna risalire al Chievo dei miracoli allenato da Gigi Del Neri, quando le partecipanti erano ancora 18. Negli ultimi anni le esordienti hanno alternato pessimi debutti e grandi imprese: ecco come erano andate dopo le prime 19 partite e cosa hanno ottenuto a fine stagione