La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite di Serie A ( 59 su 158 gare , completano 69 vittorie rossonere e 30 successi biancocelesti ). Un solo pareggio , però, nelle ultime 10 sfide tra Lazio e Milan in Serie A: 1-1 il 25 novembre 2018, completano tre vittorie biancocelesti e sei successi rossoneri. Il Milan ha vinto due delle ultime tre trasferte contro la Lazio in campionato (1 sconfitta), tante quante nelle precedenti 10 (quattro pareggi e quattro sconfitte). La curiosità: solo l’Inter (13) ha segnato più di Lazio e Milan (entrambi 12) nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato; i biancocelesti sono inoltre l’unica formazione che non ha ancora subito gol nella prima mezz’ora di gioco. Rafael Leão ha preso parte a un gol in entrambe le sfide dello scorso campionato contro la Lazio (una rete al Meazza il 12 settembre 2021 e un assist all’Olimpico il 24 aprile scorso). Il portoghese è stato coinvolto in 21 reti nelle sue ultime 23 partite di Serie A (11 marcature e 10 passaggi vincenti).

Dove vedere Lazio-Milan in tv

La partita tra Lazio e Milan, valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa martedì 24 gennaio alle ore 20.45 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.