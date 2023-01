Dopo dieci partite giocate senza l'attaccante serbo a causa della pubalgia che l'ha tormentato per mesi, la Juve ritrova Dusan contro il Monza: ultima partita giocata in Champions a Lisbona a ottobre. Anche se non è al top Allegri può sorridere perchè ha a disposizione praticamente tutti gli uomini della rosa

Per Allegri arriva il momento per poter scegliere. Dopo mesi in emergenza contro il Monza avrà a disposizione praticamente tutti gli uomini della rosa. Quantomeno in attacco sarà al completo. Certo Vlahovic non sarà ancora al top ma recuperarlo e averlo al meglio nel momento in cui la stagione entrerà nel vivo da metà febbraio con il ritorno delle coppe europee sarà fondamentale. La pubalgia lo ha tormentato per mesi. Nonostante tutto l'inizio della stagione era stato positivo con 6 gol in campionato e 1 in champions fino al momento della resa nella serata piu difficile, quella di Lisbona, con la sconfitta e l'eliminazione dalla Champions.