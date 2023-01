Le macchine hanno i giri al minuto mentre per i calciatori spesso è utile, a livello 'fanta', calcolare i 'tiri al minuto'. In questo turno ci sono sfide interessanti con possibili sorprese quanto a +3. Vediamo insieme i 10 nomi di oggi calcolando, in questo inizio di 2023, ogni quanti minuti alcuni giocatori effettuano un tiro

PROBABILI FORMAZIONI 20^GIORNATA: LE NEWS DAI NOSTRI INVIATI