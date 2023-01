Dove vedere Atalanta-Sampdoria

La sfida tra Atalanta e Samp si gioca questa sera, sabato 28 gennaio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Atalanta e Sampdoria

Sono 101 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 31 le vittorie dell'Atalanta, altrettanti i pareggi e 39 le partite vinte dalla Sampdoria. L’Atalanta ha vinto 22 delle 50 partite casalinghe contro la Sampdoria in Serie A (17 pareggi, 11 sconfitte), solo contro il Bologna (28) ha ottenuto più successi in gare interne nel torneo. Con nove punti in 19 partite, la Sampdoria sta vivendo la sua peggior stagione di Serie A: nell'era dei tre punti a vittoria, solo una delle otto squadre con al massimo nove punti dopo lo stesso numero di gare si è salvata a fine stagione (il Crotone nel 2016/17).Dall'inizio del 2023, l'Atalanta ha realizzato 15 gol in Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei maggiori 10 campionati europei; la Sampdoria ne ha realizzati solo due nel periodo, record negativo nel campionato italiano.