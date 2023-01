L'allenatore nerazzurro esprime tutta la sua soddisfazione dopo la vittoria sulla Cremonese: "Grande approccio e grande reazione, l'eurogol di Okereke poteva metterci in difficoltà perché venivamo da una brutta sconfitta. Dzeko e Lautaro stanno bene, ma Lukaku sta tornando". Poi "dribbla" la questione Skriniar: "Non posso immaginare cosa succederà, è una domanda per Marotta e Ausilio"

"Quell'eurogol poteva crearci problemi"

"I ragazzi sono stati bravissimi nell'approccio alla gara, poi l'eurogol di Okereke poteva crearci dei problemi ma siamo rimasti concentrati. Sono contento del carattere dimostrato perché venivamo da una brutta sconfitta e prendere quel gol dopo aver approcciato la gara così bene è stato difficile. Siamo stati bravi e sono molto molto soddisfatto".



In effetti, i numeri raccontano una partita in cui l'Inter ha dominato nel possesso palla giocando col baricentro altissimo, ha tirato in porta 30 volte e collezionato 14 angoli, di cui 10 nel primo tempo. Il ko contro l'Empoli sembra superato... "Venivamo da una grandissima vittoria in Supercoppa", prosegue Inzaghi, "contro l'Empoli abbiamo ricevuto una grande festa a San Siro e non siamo stati capaci di ripagare i tifosi. Oggi ho visto grandissimi segnali: se devo trovare una pecca a questa partita, abbiamo sbagliato qualche rifinitura nell'ultimo passaggio che ci avrebbe permesso di non arrivare nel finale sul 2-1. Tanti gol subiti in trasferta? Ci sto lavorando".