Le probabili formazioni di Juventus-Monza

Allegri ritrova Vlahovic e Pogba ma solo dalla panchina: "Hanno al massimo trenta minuti nelle gambe" ha detto il tecnico in conferenza stampa. In avanti sempre Milik con Di Maria. Out Chiesa, Cuadrado e Bonucci. Torna titolare dal primo minuto De Sciglio a destra. Chance per Paredes in regia. Nel Monza Palladino verso la riconferma di Ciurria e Caprari alle spalle di Petagna.

