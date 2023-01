Zaniolo, pausa di riflessione o rottura?

Zaniolo a La Spezia nel tentativo di r ecuperare un po’ di serenità : la decisione della società in accordo col giocatore. Le ultime ore di mercato e le questioni ambientali hanno soffiato verso questa decisione. Pausa di riflessione , come fanno le coppie in crisi. E nel caso di Zaniolo la crisi è doppia : con la società e con l’ ambiente .

Zaniolo costa alla Roma 5 milioni annui, da aggiungere agli altri 5 dello stipendio lordo dell’altro epurato, Karsdorp. Tutto questo con un occhio all’accordo con l’Uefa, con la Roma ‘costretta’ nelle prossime sessioni di mercato a fare acquisti solo dopo aver venduto. E certo non aiuterà in questo senso la svalutazione dei cartellini di Zaniolo e Karsdorp. Al momento la proprietà non ha nessuna intenzione di vedere Zaniolo ancora con la maglia della Roma ma per tutti i motivi ricordati l’unica soluzione possibile è il ricorso alla via diplomatica, sia per lui che per Karsdorp. Una non facile opera di mediazione che possa però consentire, prima o poi, il reintegro di due titolari della notte di Tirana