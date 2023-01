Niente allenamento per Zaniolo: scelta concordata con la società dopo quanto accaduto nella gironata di domenica. Al momento nessuna denuncia è stata fatta alla Polizia. Sui social l'indignazione della mamma e della sorella di Zaniolo CLICCA PER TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI MERCATO Condividi

Insultato e minacciato di morte. E’ quanto sarebbe accaduto nelle ultime ore a Niccolò Zaniolo. Questa la ricostruzione fatta dell’agenzia Ansa e confermata dalla famiglia del giocatore: un gruppo di persone, dopo averlo riconosciuto, lo ha insultato e minacciato (anche di morte). Sempre secondo l'Ansa, una quindicina le persone si sarebbero presentate dopo la mezzanotte sotto casa del calciatore; Zaniolo, attraverso il team manager della Roma, ha chiesto l'intervento della Polizia che ha inviato una pattuglia per controllare la situazione, non riscontrando nulla di anomalo. Il giocatore al momento non ha sporto alcuna denuncia.

Il giocatore non va a Trigoria L'attaccante della Roma non si è presentato questa mattina a Trigoria alla ripresa degli allenamenti in vista dei quarti di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma mercoledì sera. Una scelta concordata con la società giallorossa che, in queste ore, sta lavorando per riuscire a cedere il giocatore a titolo definitivo entro la fine del mercato di gennaio (prevista per domani alle 20). Al momento l'unica offerta concreta arrivata alla Roma è quella del Bournemouth (30 milioni + bonus alla Roma e stipendio raddoppiato al giocatore), ma Zaniolo l'ha rifiutata.