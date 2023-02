Dove vedere Sassuolo-Atalanta in tv

I numeri di Sassuolo e Atalanta

Sono 19 i precedenti tra le due squadre in Serie A: tre le vittorie del Sassuolo, 5 i pareggi e 11 le gare vinte dall'Atalanta. Solo contro la Juventus (14), il Sassuolo ha collezionato più sconfitte in Serie A rispetto a quelle accumulate contro l’Atalanta (11 in 19 sfide): i bergamaschi hanno vinto in ben 10 delle ultime 13 partite contro i neroverdi nel massimo campionato (2 pari, una sconfitta). Solo il Napoli (12), ha raccolto più punti dell’Atalanta (11) da inizio 2023 in Serie A; la squadra di Gasperini è - con Monza ed Empoli - una delle tre formazioni ancora senza sconfitte in campionato in questo anno solare, nonché quella che ha segnato più reti (17). La curiosità: il Sassuolo è la vittima preferita di Duván Zapata in Serie A: nove reti ai neroverdi, di cui quattro in trasferta; il colombiano ha segnato un solo gol finora, suo peggior rendimento a questo punto del torneo dalla sua prima stagione in assoluto (0 reti con il Napoli nelle prime 20 giornate nella stagione 2013/14).