Il peggio sembra essere scongiurato per Fabio Miretti. Dopo il brutto infortunio subito nella partita di martedì sera contro la Salernitana, il centrocampista è arrivato in stampelle al J Medical per sottoporsi agli esami clinici. I controlli strumentali hanno escluso lesioni o fratture alla caviglia sinistra. Resta il forte trauma distorsivo ma sembrerebbe scongiurato un esito peggiore. Da capire nel corso delle prossime ore i tempi di recupero per il giovane centrocampista, che dovrebbe restare lontano dal campo per circa un mese. Miretti, come comunicato dal sito della Juventus, ha già iniziato il percorso riabilitativo.