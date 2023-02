Due vittorie su due all'Olimpico e l'Atalanta ritrova la zona Champions. Una prestazione eccellente quella dei bergamaschi, con una ventina di tentativi in tutta la partita, e un 2-0 finale che non può che regalare un grande sorriso a Gian Piero Gasperini. "Se vuoi canto una canzone - scherza l'allenatore a Sky Sport in riferimento al Festival di Sanremo -. Probabilmente è stata la miglior Atalanta della stagione per il valore dell’avversario e per i numeri che abbiamo fatto. Una di quelle partite che ti possono dare grande fiducia perché era contro una squadra davanti in classifica e nella gara d’andata avevamo fatto forse la nostra peggior partita. Abbiamo ribaltato il risultato anche in termini di gol ed è importante soprattutto per la qualità, la continuità e l’intensità della gara che abbiamo fatto. Anche la Lazio stava giocando bene e io in panchina avevo la sensazione che fosse una bellissima partita. Per la Champions non ci siamo mai tirati indietro, cerchiamo di fare il massimo in ogni partita e a dieci giornate dalla fine, se saremo ancora lì, ci proveremo. Arrivarci sarebbe un traguardo straordinario, ma per me è già straordinario quello che stanno facendo i ragazzi".

"Hojlund farà una grande carriera"

Sui singoli ha aggiunto: "Hojlund ha dei margini notevoli, ma ha già un’energia, uno spirito e una qualità tecnica importante. Crescerà perché ricordiamo che ha appena compiuto 20 anni, ma tutti hanno giocato benissimo stasera. Le caratteristiche con Haaland sono molto simili, non solo fisicamente. È un giocatore velocissimo, sui 100 metri fa sotto gli 11 secondi, ha un baricentro basso con una frequenza di passi incredibile e questa è una dote straordinaria nel calcio. Sono convinto che farà una grande carriera, non ci vuole molto a intuirlo. Ogni volta fa vedere delle cose migliori. Anche Ederson ha fatto una grande partita: all’inizio dell’anno siamo partiti con lui più avanzato, era stato bravissimo e pensavamo di aver trovato il giocatore giusto in quel ruolo. Nel prosieguo del campionato ha giocato le migliori partite da centrocampista, questa è anche la sua forza. Lui e Koopmeiners sono interscambiabili e così danno anche meno punti di riferimento all’avversario".

"Questa squadra è più corale rispetto alla mia prima Atalanta"

L'allenatore spiega poi le differenze con la sua prima Atalanta: "Siamo una squadra che è cambiata molto - dice Gasperini -, con caratteristiche diverse. Il Papu e Ilicic avevano un tasso tecnico straordinario, catalizzavano molto del nostro gioco e gli altri giravano intorno. Questa è una squadra che ha bisogno di essere molto più corale, ma ha delle caratteristiche in velocità che prima non aveva. Sta cercando di integrarsi, di essere una squadra competitiva e forte. Io definito come dentista, un incontro fastidioso? Già riuscire a fare il dentista in Champions contro squadre come il City era già un grande merito. In campionato diventiamo anche un po’ chirurghi, riusciamo a fare qualcosa di importante. È già qualche anno che cavalchiamo le zone alte della classifica".