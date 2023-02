Senza più Colley ceduto in Turchia, Stankovic punta a recuperare Gunter in difesa e a centrocampo Zanoli sostituisce lo squalificato Leris. Gabbiadini-Lammers in attacco, con il nuovo acquisto Jesé Rodriguez in panchina. Nell'Inter Brozovic dovrebbe tornare titolare a centrocampo, come Lukaku in attacco accanto a Lautaro. Ecco le probabili formazioni di Sampdoria-Inter