Ancora due dubbi per Inzaghi: in difesa riposerà uno tra Skriniar e Acerbi, in attacco giocherà o Dzeko o Lautaro al fianco di Lukaku. Brozovic dal 1'. Cambiano gli esterni con il ritorno dal 1' di Dimarco e Dumfries. Nell'Udinese una sola modifica rispetto alla squadra che ha pareggiato contro il Bologna con Arslan al posto di Lovric. Le probabili di Inter-Udinese, in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW