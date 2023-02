Dove vedere Monza-Milan

I numeri di Monza e Milan

Dopo aver perso le prime due sfide contro squadre lombarde in Serie A (Atalanta e Milan, tra settembre e ottobre 2022), il Monza è rimasto imbattuto contro formazioni della sua stessa regione nel 2023 in campionato (pareggio contro l’Inter e vittoria contro la Cremonese). Il Monza è la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitta in questa Serie A (otto: 4 vittorie, 4 pareggi). In più, a partire dall’arrivo di Raffaele Palladino (dal 13 settembre) i brianzoli hanno guadagnato 28 punti in 16 partite (8 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte); solo Napoli (45), Juventus (34) e Inter (32) hanno fatto meglio nel periodo in Serie A (uno in più del Milan, 27). Nessuna squadra ha mandato in gol più giocatori italiani diversi del Monza in questa stagione di Serie A: otto, al pari dell’Empoli. Il Milan ha perso le ultime due trasferte di campionato senza segnare, è dall’ottobre 2017 che non registra tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A, mentre l’ultima volta che i rossoneri non hanno trovato il gol in tre gare esterne consecutive di campionato risale al gennaio 2005. La curiosità: l’unica doppietta di Brahim Díaz nei maggiori cinque campionati europei è arrivata nella sfida d’andata contro il Monza lo scorso 22 ottobre; quelli sono stati anche i suoi ultimi gol con il Milan in Serie A.