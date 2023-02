Ancora una vittoria, ancora un clean sheet, ma Massimiliano Allegri , dopo il successo sullo Spezia sa su cosa deve lavorare la sua Juventus, che ha faticato parecchio per portare a casa i tre punti: “Abbiamo giocato un brutto primo tempo, nel secondo siamo partiti bene, poi quando è entrato Di Maria ha dato più serenità a tutta la squadra perché nella gestione della palla è straordinario. Bisogna fare i complimenti a Perin perché ha fatto una parata straordinaria su Gyasi". "Fatica? Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente , forse eravamo anche stanchi dopo la partita di giovedì: tanti comunque hanno sofferto qui a La Spezia. Paradossalmente abbiamo fatto più fatica nel secondo tempo, nel primo loro non hanno avuto occasioni vere. Momentaneamente abbiamo fatto 47 punti, forse qualcuno se lo scorda ma sono gli stessi dell'Inter. Siamo saliti a 32 nella classifica e dobbiamo continuare così".

"2-0? Contento anche il nipotino"

"La difesa a 4 dello Spezia non me la aspettavo, ha fatto una buona partita nel secondo tempo. Kean e Vlahovic era la prima volta che giocavano insieme, volevamo allungarli e attaccare la profondità perché difettiamo un po’ in questo. Kean ha fatto un bel gol, Vlahovic ha lavorato bene per la squadra. Dobbiamo migliorare sulla qualità dei passaggi tecnici, a volte siamo un po’ isterici.



La tranquillità che Di Maria infonde? Avete mai visto campioni agitati o isterici quando hanno la palla tra i piedi? Io no. Dobbiamo tutti raggiungere questa tranquillità perché è una questione più mentale che tecnica. Anche il nipotino mi ha scritto ed era contento che abbiamo vinto 2-0 e non 1-0…"



Infine, una battuta sulla partita di giovedì, il ritorno dello spareggio di Europa League contro il Nantes: "È una finale, abbiamo ottime possibilità di passare il turno ma non sarà semplice. Se recupera Chiesa? Non lo so, ma se non recupera facciamo giocare un altro...".