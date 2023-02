Con il Torino il centrocampista francese potrebbe anche tornare tra i convocati, anche se l'obiettivo è averlo in discrete condizioni per il match di Europa League contro il Friburgo del 9 marzo. Massima cautela per Chiesa, che si è allenato ancora a parte. Nel derby in attacco dovrebbe rivedersi Vlahovic dal primo minuto insieme con Angel Di Maria

Una canzone per Di Maria . Sono arrivati da Rosario alla Continassa per El Fideo con il desiderio che a fine stagione il numero 11 torni a casa. La speranza della Juve , invece, è che Di Maria continui a far cantare i tifosi bianconeri e a far ballare gli avversari. A cominciare dal derby. Allegri punterà sulle sue invenzioni per colpire il Torino . Intorno a Di Maria costruirà la squadra con Vlahovic pronto a tornare titolare dopo la panchina di Nantes. All’andata il centravanti segnò il gol vittoria, dando il via alla serie di 8 vittorie consecutive interrotta a Napoli. La sensazione è che faranno coppia. Difficile oggi pensare al tridente , perché Chiesa sta recuperando dagli acciacchi muscolari e si allena ancora a parte. Verrà usata la massima cautela , pensando alla successiva partita con la Roma prima dell’impegno col Friburgo .

Pogba può tornare tra i convocati col Torino

La sfida europea è l’obiettivo principale per avere in discrete condizioni Pogba, che si allena in gruppo e potrebbe tornare tra i convocati con il Torino. Chi di sicuro non ci sarà è lo squalificato Locatelli. Al suo posto si scalda Paredes, mentre dietro comanderà ancora Bremer: per lui full immersion di tecnica e tattica con Allegri per un allenamento ad personam su lanci lunghi e verticalizzazioni. Un Bremer alla Bonucci, insomma. Nella prima da ex contro il Toro allo Stadium. Più uomo derby di così...