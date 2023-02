Dove vedere Lecce-Sassuolo

La partita tra Lecce e Sassuolo, valida per la 24^ giornata si gioca oggi, sabato 25 febbraio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Lecce e Sassuolo

Il Sassuolo è imbattuto in tre sfide di Serie A contro il Lecce, grazie a due successi e un pareggio, tuttavia il pareggio è arrivato proprio nell'unico precedente disputate al Via del Mare (2-2 il 3 novembre 2019). Dallo scorso novembre il Lecce ha conquistato 19 punti in 11 gare: nel periodo solamente Napoli (30), Juventus (25) e Inter (23) hanno fatto meglio dei pugliesi in Serie A. Il Sassuolo non perde da tre trasferte in campionato (una vittoria, 2 pareggi) e non registra una striscia più lunga senza sconfitte fuori casa in Serie A da gennaio 2022 (cinque in quell'occasione, unica altra striscia di almeno quattro con Alessio Dionisi). La curiosità: Domenico Berardi ha trovato il gol in tutte le tre sfide disputate contro il Lecce in Serie A (tre reti): solamente contro la Lazio, tra il 2015 e il 2017, l'attaccante classe '94 è andato in gol per quattro match consecutivi contro una singola avversaria nella competizione.