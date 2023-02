"In 25 anni di carriera non ho mai visto una roba del genere". Al termine del match vinto dal suo Napoli in casa dell'Empoli, Luciano Spalletti è tornato indietro di 8 giorni, al successo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L'allenatore ha ricordato un pallone perso da un calcio d'angolo a favore definendo i suoi come "dieci assatanati". Guarda il VIDEO

SPALLETTI, LA CONFERENZA INTEGRALE POST EMPOLI