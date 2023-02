Solo buone notizie per Massimiliano Allegri dall'allenamento domenicale in vista del derby in programma martedì 28 febbraio. Pogba e Chiesa hanno svolto l'intero allenamento in gruppo e si candidano per una convocazione mentre anche Miretti ha lavorato con i compagni anche se non per tutta la seduta. In ripresa anche Milik per il quale saranno necessarie almeno altre due settimane