Dove vedere Udinese-Spezia

I numeri di Udinese e Spezia

Il bilancio nelle cinque sfide tra Udinese e Spezia in Serie A è in equilibrio con due successi per parte seguiti dal pareggio della gara d'andata: i friulani, dopo essere rimasti a secco di gol nel primo confronto, sono sempre andati in rete nei successivi quattro. L'Udinese ha perso entrambe le sfide alla Dacia Arena contro lo Spezia in Serie A: quella ligure è infatti la formazione contro cui i friulani hanno giocato più partite interne trovando sempre la sconfitta nel torneo. Lo Spezia è la squadra che ha subito più tiri totali in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: 392, una media di 17 a incontro - dall'altra parte l'Udinese ha incassato solo 78 conclusioni nello specchio finora, più solo di Napoli, Roma e Fiorentina. La curiosità: l'Udinese ha realizzato il 35% delle sue reti in questo campionato nell'ultimo quarto d'ora di partita (11/31), record nel torneo in corso, mentre lo Spezia è ancora a secco di gol in questo parziale di gara; i liguri hanno inoltre incassato ben 10 marcature negli ultimi 15 minuti di partita, solo la Cremonese (11) ne conta di più.