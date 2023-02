Dove vedere Cremonese-Roma

I numeri di Cremonese e Roma

Sono 15 i precedenti tra le due squadre in Serie A: due le vittorie della Cremonese, altrettanti i pareggi, 11 le gare vinte dalla Roma che ha vinto in tutte le ultime quattro gare di Serie A contro la Cremonese e nelle ultime tre non ha subito gol; nell’ultimo incrocio tra le due squadre in Coppa Italia, però, ha avuto la meglio la formazione grigiorossa (2-1 all’Olimpico). Nei sette precedenti in Serie A tra Cremonese e Roma in casa dei lombardi, ben cinque vittorie capitoline, un pareggio e una vittoria grigiorossa; quest’ultima proprio nel primo incrocio a Cremona tra le due formazioni, datato marzo 1930 (1-0 con gol di Natale Dossena). Da quando allena José Mourinho, la Roma ha vinto ben 11 partite di Serie A per 1-0, inclusa quella nel match d’andata con la Cremonese (sei nello scorso campionato, cinque in questo): considerando le stagioni 21/22 e 22/23, solamente Barcellona e Real Sociedad (12 ciascuna) hanno vinto più partite con questo punteggio nei maggiori cinque tornei europei. Da inizio 2023 la Cremonese ha raccolto appena due punti in otto partite di Serie A: solo due squadre (Valencia e Hoffenheim) hanno avuto un rendimento peggiore nei maggiori cinque tornei europei (per entrambe un punto, ma rispettivamente in sette e sei gare giocate). La curiosità: se da una parte la Cremonese è la formazione che in percentuale segna più reti nei secondi tempi di questo campionato (71% - 12 delle 17 reti del club), dall'altra la Roma ha incassato solo otto gol in queste frazioni, nessun'altra squadra ne conta meno dei giallorossi.