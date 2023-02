Allegri: "Champions? Servono cose straordinarie"

L'allenatore della Juve analizza la vittoria sul Torino: "I ragazzi hanno fatto una bella partita, hanno avuto la pazienza di trovare il gol. Pogba e Chiesa? I cambi sono determinanti giocando ogni tre giorni". La Champions? "Servono settantatré punti e se giochiamo così possiamo toglierci delle soddisfazioni ma dobbiamo fare un passettino alla volta" LE PAGELLE Condividi

C'è soddisfazione nelle parole di Massimilaino Allegri al termine della vittoria sul Torino, in rimonta, che permette alla Juve di proseguire la sua rincorsa in classifica: "I ragazzi hanno fatto una bella partita contro una squadra contro cui è difficile giocare, abbiamo subito due gol evitabili e poi abbiamo reagito bene segnando dei gol. Una vittoria meritata - dice - Dieci punti sono tanti dalla Champions, oggi abbiamo agganciato il Bologna e staccato il Torino, dobbiamo fare un passettino alla volta, sul campo abbiamo fatto 50 punti. Dobbiamo tenere l'attenzione alta perché si gioca spesso, anche col Nantes non era facile da preparare dopo l'andata".

"Cambi determinanti, Pogba e Chiesa sono entrati bene" vedi anche Juventus-Torino 4-2, gol e highlights Sul 2-2 gli ingressi di Pogba e Chiesa soprattutto hanno dato la spinta per andare a vincere la partita: "C'era bisogno di giocatori freschi e con caratteristiche diverse, togliere Di Maria fa sempre dispiacere ma avevo bisogno di giocatori che strappassero un po' di più - spiega ancora - Pogba è entrato molto bene ma tutti lo hanno fatto, giochiamo ogni tre giorni e i cambi diventano determinanti, se giochiamo così possiamo toglierci delle soddisfazioni. Il primo tempo siamo andati troppo dietro al Toro, ci hanno tirato fuori e abbiamo lasciato troppi spazi. Abbiamo avuto la capacità di raddrizzarla e siamo rimasti compatti per non dare loro vantaggi. Rabiot play? L'ho messo lì perché avevo bisogno di fisicità lì, deve migliorare ma ha la capacità di fare quel ruolo. Pogba è entrato bene e Chiesa anche, e Fagioli ha fatto anche un gran secondo tempo".