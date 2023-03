Lo rendono noto all'Ansa fonti della Procura. A breve saranno ascoltati il tecnico giallorosso ed il quarto ufficiale della gara Marco Serra. Mou nel post gara aveva accusato: "Non è stato onesto e non ha detto cosa mi ha detto e come me l'ha detto: parole ingiustificabili. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale"

La ricostruzione

Mourinho è stato espulso dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo della partita. Acceso il diverbio a bordocampo soprattutto col quarto uomo Serra. E proprio di questo ha parlato lo Special One nelle interviste post gara: "Sono emozionale ma non pazzo, per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo (Serra, appunto, ndr) ha detto a Piccinini di espellermi ma non ha detto in modo onesto cosa mi ha detto e come me l'ha detto. Vorrei sapere se ci sono degli audio, ma mi hanno detto che quello che dicono gli arbitri non è registrato".