Dopo le accuse di Mourinho la Procura della Federcalcio ha aperto un’inchiesta su quanto successo durante Cremonese-Roma. Oggi verrà ascoltato l'allenatore giallorosso, così come sarà sentito anche il quarto uomo Marco Serra. E sulle registrazioni chieste da Mou...

A inizio secondo tempo Mourinho chiede conto al quarto uomo Serra di un mancato intervento dell’arbitro in campo (Piccinini) riguardo una presunta chiamata a favore della Roma. La tensione sale: Mourinho e Serra arrivano a pochi metri uno dall’altro e, a quel punto il quarto uomo chiede e ottiene l’espulsione di Mourinho. Nelle fasi concitate le frasi di Serra che spingeranno l’allenatore a fine partita verso una posizione molto forte con tanto di minaccia di ricorso alle vie legali. Nelle immagini la versione più credibile del labiale di Serra porterebbe alla ricostruzione della seguente frase: "Ti prendono tutti in giro, vai a casa" .

Cosa è successo a fine partita

leggi anche

Mourinho: "Serra bugiardo, mi ha detto cose gravi"

Mourinho a fine partita entra nello spogliatoio dell’arbitro, cerca il confronto, chiede spiegazione a Serra che, secondo la versione dell’allenatore, si nasconderebbe dietro a dei "non ricordo". All’allenatore portoghese invece viene attribuito uno sfogo ad alta voce, "in trent’anni di carriera nessuno mi aveva mai trattato in questo modo".