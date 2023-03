Niente alibi, nessun colpevole da trovare e un solo imperativo: dare di più, tutti insieme. Parole chiare quelle di Javier Zanetti , che ha analizzato il momento dell' Inter , reduce dal ko nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna. Intervenuto a margine della presentazione del libro di Gianluca Pagliuca, suo ex compagno, il vicepresidente nerazzurro ha chiesto un cambio di rotta deciso: " La cosa più importante è che nessuno di noi cerchi alibi - ha esordito Zanetti -, ho sentito le parole di Inzaghi e di Lautaro e, quando senti l'allenatore e uno dei giocatori più rappresentativi che non cercano alibi ma che riconoscono che non è stata una partita all'altezza, capisci che quella è la strada dalla quale si deve ripartire. Ci sono tanti impegni importanti ravvicinati, speriamo di dare una risposta già da domenica . Il distacco dalla vetta? Innanzitutto bisogna riconoscere il grande campionato che sta facendo il Napoli con Luciano Spalletti, è qualcosa di straordinario. Poi noi siamo consapevoli di aver lasciato dei punti per strada quando magari non dovevamo, ma il campo ha detto questo e, quando ci sono difficoltà, non bisogna cercare i colpevoli ma le soluzioni . Ho sentito dire e ho letto che Inzaghi deve dare di più. Non è solo Inzaghi che deve dare di più, tutti quanti dobbiamo dare di più: società, giocatori e anche il mister . Siamo una squadra e i meriti e i demeriti non sono mai di una sola persona".

"Lautaro trasmette senso di appartenenza, Lukaku migliora. Siamo pronti per la Champions"

Zanetti si è anche soffermato su due tra i giocatori più importanti dell'Inter, Lautaro Martinez e Lukaku: "Lautaro sta dimostrando da quando è arrivato un grande senso di appartenenza, che è molto importante, e cerca di trasmetterlo anche fuori. Lukaku sta migliorando tantissimo, ha avuto un infortunio molto grave che purtroppo lo ha tenuto fuori tantissimo tempo e non è facile per un attaccante come lui, per la stazza che ha, recuperare in pieno. Nelle ultime settimane però si sta vedendo un Lukaku molto più positivo". Chiusura sul match di ritorno in Champions League contro il Porto e ancora sui troppi alti e bassi in campionato: "Siamo molto fiduciosi per la gara di Champions soprattutto perché nella partita di andata abbiamo dimostrato di poter affrontare con grande personalità questo impegno. Sappiamo che al ritorno non sarà semplice perché il Porto farà la sua partita, ma noi saremo pronti. Come mai questi cambi di rendimento in stagione? Magari avessi la risposta… Sicuramente lavoriamo sempre per migliorare, ci è capitata qualche partita in cui non abbiamo avuto continuità, anche quando potevamo chiudere delle partite non lo abbiamo fatto, ma fa parte anche questo del percorso e dobbiamo guardare avanti. Lo ripeto, le difficoltà si superano tutti insieme. Domenica abbiamo una partita in casa con il Lecce e tutti ci aspettiamo una grande risposta".