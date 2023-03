"Convocati Calabria, Bennacer e Florenzi"

Continuità è la parola d'ordine per il Milan che può contare sul ritorno di giocatori importanti, come Zlatan Ibrahimovic. In campo contro l'Atalanta, lo svedese potrebbe giocare presto dall'inizio: "Presto potrà farlo, ma non ha un minutaggio completo - svela Pioli - Non credo che ci sia un compagno che non lo voglia: Zlatan è Zlatan, il suo rientro è molto importante. Lui è un valore in più, gli allenamenti con o senza lui cambiano". Non solo Zlatan visto che tra i convocati per Firenze ci sono altri big: "Saranno convocati anche Calabria, Florenzi e Bennacer. Con più effettivi ci sentiamo più forti. Il turnover non esiste, giocherà la squadra migliore".