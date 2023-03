Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Per il match di sabato sera, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, Pioli perde Brahim Diaz e lancia De Ketelaere dal 1’. Squalificati Leao e Krunic, rientra Bennacer accanto a Tonali e ci sarà Rebic a supporto di Giroud. Italiano ritrova Milenkovic e conferma Cabral titolare supportato da Ikoné e Nico Gonzalez

PIOLI: "GIOCA DE KETELAERE, PRESTO IBRA TITOLARE"