Un "torello" come se ne fanno tanti nel corso di un allenamento. Più raro, però, che nel giro di pochi secondi si possa assistere a un doppio tunnel, con due campioni beffati e… "sbeffeggiati". L’atmosfera in casa Juventus, con i bianconeri che si preparano alla sfida di domenica sera in casa della Roma, è rilassata, e lo si evince anche da momenti come questo. In mezzo al torello finiscono Chiesa e Vlahovic e quando Di Maria beffa il primo con un tunnel si leva un “oooh” di stupore. Passano pochi attimi, i compagni (e Chiesa) non si sono ancora ripresi, palla ad Alex Sandro e il difensore brasiliano estrae dal cilindro un’altra magia, liberandosi sempre con un tunnel di Vlahovic. Seconda "ovazione", e a questo punto Paul Pogba non resiste più: con le mani nei capelli inizia a strillare "Oh my God", per andare poi a complimentarsi con gli autori delle giocate, stringendo la mano a Di Maria e Alex Sandro. E Vlahovic? A lui Pogba riserva solo una risata.