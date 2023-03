Sono 133 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 54 le vittorie del Napoli, 41 i pareggi e 38 le partite vinte dalla Lazio. Napoli e Lazio hanno pareggiato solo una delle ultime 19 sfide di Serie A (1-1 il 5 novembre 2016): da quel pareggio, due successi biancocelesti e 10 partenopei, inclusi i quattro più recenti, in cui i campani hanno realizzato 13 reti. Il Napoli è imbattuto da sette partite interne di Serie A contro la Lazio , grazie a sei successi e un pareggio: l' ultima sconfitta risale al 2-4 del 31 maggio 2015 , con Rafael Benítez in panchina. Lazio (quattro) e Napoli (sette) sono le due squadre che hanno subito meno gol nei primi tempi di questa Serie A - i quattro incassati dalla Lazio rappresentano inoltre un record finora nei maggiori cinque campionati europei. Record azzurri: il Napoli è la terza formazione nella storia della Serie A ad aver ottenuto almeno 65 punti dopo 24 gare stagionali dopo Inter (2006/07) e Juventus (2018/19); con un successo arriverebbe a quota 68, lasciando indietro i nerazzurri, che nel 06/07 pareggiarono la 25^ gara. La curiosità: Victor Osimhen ha trovato il gol in tutte le sue ultime otto gare di Serie A e potrebbe diventare il secondo giocatore nell'era dei tre punti a vittoria a realizzare un gol, escludendo i rigori, per nove presenze di fila nella competizione, dopo David Trezeguet tra ottobre e dicembre 2005.

Dove vedere Napoli-Lazio in tv

