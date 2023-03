Dove vedere Inter-Lecce in tv

I numeri di Inter e Lecce

Sono 33 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 25 le vittorie dell'Inter, 4 i pareggi, altrettante le gare vinte dal Lecce. L’Inter ha vinto tutte le ultime otto gare casalinghe contro il Lecce, segnando una media di 2,5 gol a partita (20 centri realizzati nel parziale). Di contro il Lecce ha vinto le ultime due trasferte contro avversarie lombarde per la prima volta in Serie A; inoltre, la squadra pugliese ha pareggiato l’ultima gara di campionato giocata a San Siro (2-2 contro il Milan il 20 ottobre 2019) e potrebbe rimanere imbattuta in due partite di fila in questo stadio per la prima volta dal 2000 (2-2 contro il Milan e 1-0 contro l’Inter). La curiosità: Romelu Lukaku - due gol in tre gare di Serie A contro il Lecce - è a quota 49 gol in campionato con l’Inter e può diventare il quarto giocatore a segnare almeno 50 reti sia in Premier League che in Serie A, dopo Gianfranco Zola, Edin Dzeko e Cristiano Ronaldo.