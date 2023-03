Le partite di Serie A oggi

Serie A

Dopo il ricorso della Roma la Corte d'Appello ha deciso di sospendere le 2 giornate di squalifica di Mourinho: il portoghese sarà in panchina contro i bianconeri in attesa di approfondimenti su quanto accaduto col 4° uomo Serra durante Cremonese-Roma. Pellegrini titolare nonostante i postumi di un'influenza, ko Solbakken per un problema muscolare. Nella Juve out De Sciglio per un affaticamento, gioca Cuadrado. Le ultime sulle due formazioni dai nostri inviati TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DEL WEEKEND