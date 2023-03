Roma e Juve in campo oggi, domenica 5 marzo alle ore 20.45 per la 25^ giornata di Serie A. La partita da seguire in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Sono 177 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 41 le vittorie della Roma, 51 i pareggi e 85 le partite vinte dalla Juve. I bianconeri sono inoltre la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A, (85) tra cui tre nelle ultime quattro sfide tra le due formazioni. Perfetto equilibro nelle ultime 12 gare di Serie A tra Roma e Juventus allo stadio Olimpico, con quattro successi a testa e quattro paregg i; tuttavia, i bianconeri hanno vinto due delle tre più recenti (un pari). Massimiliano Allegri è l’allenatore che ha ottenuto più successi in Serie A contro José Mourinho (tre in sette sfide, 2 pareggi, 2 sconfitte); inoltre il tecnico della Roma ha registrato solo due vittorie contro la Juventus nel massimo campionato italiano, contro nessuna avversaria ne conta meno tra quelle che ha affrontato almeno cinque volte (due anche contro il Napoli). Paulo Dybala , che con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A, può prendere parte al suo 15° gol in questo campionato (8 gol e 6 assist finora), eguagliando il bottino della scorsa stagione (10 reti, 5 assist), ma con 11 presenze in meno (29 in totale nel campionato 21/22).

Dove vedere Roma-Juventus in tv

La partita tra Roma e Juve valida per la 25^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 5 marzo alle ore 20.45 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.