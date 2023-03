Capello: "Lautaro ora è il vero leader dell’Inter"

Autore del suo 14° gol in campionato, il 7° (più 2 tra Coppa Italia e Supercoppa) nel 2023 coinciso col post Mondiale. Lautaro Martinez è sempre più lo spirito guida dell'Inter, fondamentale non solo per il suo apporto in termini realizzativi ma anche per la sua capacità di trascinare i compagni, specie da quando la fascia di capitano è finita sul suo braccio a seguito del 'declassamento' di Skriniar, futuro promesso sposo del Psg dalla prossima stagione. Un ruolo che calza perfettamente secondo Fabio Capello: "Lautaro è giustamente capitano ha spiegato l'allenatore allo Sky Calcio Club -, un giocatore che merita tutto quello che sta facendo fino a in qusto momento perché lui si sente interista".

"Lautaro non può essere messo sempre in discussione"

"Leggo che vuole rimanere - ha aggiunto Capello -, ha tante offerte perché come lui ce ne sono pochi bravi in giro per il mondo, di esperienza, ormai pronto per tutto. Ora lui è il vero leader, fa capire a tutti i compagni quello che bisogno fare, si sacrifica, corre, aiuta, e questo è bellissimo. Riprende qualche compagno ogni tanto, per cui è un giocatore fondamentale per l'Inter. Non può essere messo in discussione tutte le partite, è sempre un giocatore che si muove per la squadra e non per il proprio egoismo di fare gol e questa è una cosa bella".