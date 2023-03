"Chiellini e Bonucci, ma anche altri compagni come De Ligt, poi Vlahovic quando è arrivato, mi sono stati molto vicini" . Queste le parole di Federico Chiesa che durante una diretta su Twitch ha ripercorso i momenti dell’infortunio al ginocchio subìto durante un match all’Olimpico contro la Roma e che l’ha tenuto fuori dal terreno di gioco per quasi un anno intero. Un’intervista nella quale l’attaccante della Juve e della Nazionale ha toccato diversi argomenti. Tra questi anche il suo idolo da bambino, il suo attuale giocatore preferito e la scelta di cambiare numero di maglia.

"Infortunio? Smalling non l’ha fatto con cattiveria"

Sull’infortunio durante Roma-Juventus all’Olimpico, Chiesa "scagiona" Chris Smalling, autore del contrasto in cui l’ex Fiorentina si è rotto il crociato: "Parto dal fatto che sicuramente nell'arco della mia carriera ho subito interventi più brutti, dove magari ero in corsa ad alte velocità e lì c'era più il rischio. Nel caso dell'infortunio a Roma, non è stato bellissimo, ma penso che l'obiettivo di Smalling era andare sulla palla e non l'ha fatto con cattiveria. È uno sport di contatto queste cose succedono"

"Adesso non ci penso più. Juve top club"

Per quanto riguarda la paura di poter ricadere sullo stesso infortunio: "Il pensiero dell'infortunio l'ho avuto durante i primi allenamenti con la squadra, lì continuavo a pensare al 9 gennaio, però quando ho ripreso ad allenarmi con continuità fino al ritorno in campo il pensiero poi è sparito". Poi sulla riabilitazione: "Posso dire di essere stato fortunato nella sfortuna di essermi fatto male nella Juventus perché sono uno dei migliori club al mondo che ha a disposizione le migliori strutture e ha gente che sa cosa fare in queste situazioni. Sono in un top club, è tutto ad altissimo livello, dalle strutture alle persone che ti aiutano nella riabilitazione. I ragazzi che giocano nelle serie minori non hanno a disposizione tutto ciò e quindi fanno più fatica e hanno tutto il mio rispetto. Alla Juve è stata una riabilitazione collettiva, fatta insieme".