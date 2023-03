Mal di trasferta Inter: centrocampo è l'antidoto

In tre delle ultime quattro trasferte l’Inter non ha vinto e nelle ultime due non ha neppure segnato. Alcuni dei numeri e delle costanti, come quella dei gol incassati ,che caratterizzano il rendimento della squadra di Inzaghi lontano dal Meazza. Certo, in mezzo al campo le cose stanno migliorando sia a livello numerico con il recupero di Brozovic, che da un punto di vista realizzativo: l’Inter, solo con i centrocampisti, ha messo insieme 14 gol. Nessuno in Italia è riuscito a far meglio. Mentre tanti fanno meglio della squadra nerazzurra a livello di azioni e iniziative individuali, di uno contro uno e di dribbling che tante volte potrebbero aiutare a disinnescare le situazioni in partite bloccate o sottoritmo. Quelle nelle quali a volte la squadra di Inzaghi non riesce a crescere a livello di intensità e imprevedibilità.

I (pochi) dribblatori dell'Inter

Quello che prova di più è Lautaro, che è nella top venti del campionato in quanto a dribbling tentati e che non sempre vanno a buon fine (rimediando però a livello di incisività con i gol fatti). A differenza di Barella, a cui ne riescono 2 su 3 rispetto a quei pochi dribbling che tenta. Mhikitaryan è invece il secondo come percentuale di dribbling riusciti rispetto a quelli effettuati e, anche lui, la differenza in questo periodo la marca soprattutto a suon di assist e di gol, sbloccando o decidendo partite complicate, dove la differenza la fa l’intraprendenza e la qualità individuale. Trovarla nei giocatori chiave potrebbe rendere più agevole il compito nelle prossime due partite. La trasferta a La Spezia e, soprattutto, quella di Champions in Portogallo.