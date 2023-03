Quarta partita di fila senza vittorie in campionato, la terza con zero gol all'attivo. Non è un periodo facile per l'Atalanta, battuta 2-0 a Napoli, ma Gasperini è rimasto soddisfatto di quanto mostrato dai suoi. "Noi abbiamo fatto la nostra gara bene, chiaramente difensiva, sicuramente potevamo fare qualcosa di più nelle ripartenze ma globalmente la squadra ha tenuto bene il campo - ha spiegato l'allenatore nel post partita -. Poi queste partite viaggiano sui dettagli ed è quello che ha portato la sfida a loro favore e ci ha impedito di fare risultato. Abbiamo fatto tante cose buone in fase difensiva, il Napoli ha avuto un'occasione solo su una palla persa da noi nel primo tempo, poi ci sta che il Napoli aggredisca. In uscita potevamo fare meglio per renderci più pericolosi, ma questo è un dettaglio all'interno di una partita che stavamo facendo bene. Djimsiti stava facendo bene ma si è stirato, non ci sarà domenica e rientrerà dopo la sosta".

"Zapata sta crescendo, ci giocheremo le nostre possibilità fino alla fine"

L'allenatore della Dea è rimasto soddisfatto anche dalle prestazioni dei suoi attaccanti: "La prestazione di Zapata è stata molto positiva - ha aggiunto -. Per attaccamento, abnegazione per la squadra, ma non solo lui. Anche Muriel sta trovando una buona condizione. Pure nel finale di partita, anche se la partita era ormai persa, ho avuto risposte molto positive dai giocatori che rappresentano un po' il dna di questa squadra: può anche perdere delle partite, ma ha delle caratteristiche ben precise e vanno trasmesse a tutta la rosa". Infine sulle speranze Champions dell'Atalanta: "Adesso abbiamo 12 partite e ci giocheremo tutte le nostre possibilità - ha concluso -. Se saremo soddisfatti lo potremo dire alla fine, ma sono soddisfatto dell'atteggiamento fin qui. Nelle ultime settimane abbiamo perso dei punti, ma anche stasera abbiamo dimostrato di poter giocare contro la più forte del campionato con dignità e coraggio. Questo è quello che chiedo alla mia squadra, in queste ultime partite possiamo mettere le basi per un buon finale. Hojlund? Era difficile giocare contro avversari forti, non è che possono essere sempre decisivi. Zapata ha fatto sicuramente meglio, ma Hojlund rimane un talento che può trovare difficoltà in qualche momento. Così come Lookman: nella prima parte di stagione hanno dato un contributo enorme a tenere la squadra in alto".