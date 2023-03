Ancora diversi dubbi di formazione per Massimiliano Allegri, che scioglierà le ultime riserve in vista della gara con la Sampdoria solo dopo la rifinitura. In porta chance per Perin, in difesa Alex Sandro verrà sostituito da Bonucci. Barrenechea verso un'altra maglia da titolare, in avanti Miretti alle spalle di Vlahovic. Parecchie assenze per Stankovic, che ha perso anche Audero: al suo posto esordio stagionale per Ravaglia. Djuricic sulla trequarti, in attacco la coppia Gabbiadini-Jesé