Dove vedere Cremonese-Fiorentina in tv

I numeri di Cremonese e Fiorentina

La Cremonese non ha mai vinto in 11 precedenti contro la Fiorentina in Serie A (6 pareggi, 5 sconfitte); tra le squadre mai battute nella massima serie, solo contro la Juventus (15) i lombardi hanno disputato più sfide nella competizione. Le ultime due sfide in Lombardia tra Cremonese e Fiorentina sono terminate 0-0; l’ultima partita tra le due squadre in casa dei grigiorossi che ha visto almeno una rete nel massimo torneo risale al 1° dicembre 1991 (3-1 per la Viola, con gol di Malusci, Batistuta e autorete di Giandebiaggi). La Cremonese è la squadra che ha subito più gol oltre il 90° minuto di gioco in questo campionato: cinque, incluso quello decisivo per la sconfitta nell’ultima giornata contro il Sassuolo (Bajrami al 92’). La Fiorentina è la squadra che il tecnico della Cremonese, Davide Ballardini, ha sfidato più volte nella sua carriera da allenatore in Serie A: 15, incassando otto sconfitte (2 vittorie, 5 pareggi), solo contro Milan (10) e Juventus (nove) ha perso più gare nella competizione. La curiosità: tra i giocatori dei maggiori cinque campionati europei 2022/23, solo Harry Kane (sette) e Breel Embolo (sei) hanno segnato più gol di testa di Luka Jovic in tutte le competizioni: cinque, incluso uno nella gara vinta dalla Fiorentina contro il Milan nell’ultima giornata.