Serata da dimenticare per la Roma e soprattutto per Marash Kumbulla. L'episodio chiave al minuto 45 quando, dopo un contrasto in area tra Rui Patricio e Berardi, il difensore giallorosso scalcia l'avversario. On field review per Fabbri, che punisce la condotta violenta del giocatore (rosso diretto) e fischia un rigore poiché il pallone era ancora in gioco. Berardi farà 3-1 dal dischetto prima dell'intervallo. Rivediamo la sequenza dell'episodio da diverse prospettive

ROMA-SASSUOLO 3-4, GOL E HIGHLIGHTS - PAGELLE