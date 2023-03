Ricorso Juve al Collegio di Garanzia il 19 aprile

Il 19 aprile, alle 14.30: è questa l'ora della verità per la Juventus sulla penalizzazione di quindici punti per il caso plusvalenze. Per quella data infatti è stata fissata la seduta del Collegio di garanzia del Coni che discuterà il ricorso del club bianconero contro la sentenza della corte di apello Figc.

"E' importante per noi avere una data - è il commenbto a caldo a Sky Sport di Francesco Calvo, Chief Football Officier della Juventus che ha parlato poco prima del ritorno di Europa League col Friburgo -, almeno anche la squadra saprà per cosa giocare le ultime gare del campionato. Era importante avere una data "

Come funziona il Collegrio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni è l’ultimo grado della giustizia sportiva: il criterio che segue per la decisione riguarda soltanto la forma, e non il merito del verdetto. Se verranno rilevati vizi di forma, la sentenza verrà revocata, se invece non si registreranno sarà confermata. Questo perché il Collegio di Garanzia non ha il potere di modificare una sentenza visto che valuta solo eventuale presenza di vizi di forma. Quindi non ci saranno mezze misure o riduzioni: o annulla la sentenza o la conferma.