La squadra ha seguito il sorteggio di Champions all’interno degli spogliatoi del centro sportivo di Appiano Gentile, dopo aver completato l’allenamento. Ma prima di pensare all’obiettivo europeo, per Simone Inzaghi c’è da preparare al meglio la sfida alla Juve. Con l’Inter un po’ in affanno a causa degli infortuni di Bastoni e Gosens , gli acciacchi di Skriniar e altri, e un po’ di stanchezza dopo le fatiche delle ultime settimane. Ma serve un ultimo sforzo, prima del riposo previsto durante la sosta e prima di un aprile che sarà decisivo per la squadra di Inzaghi. L’allenatore contro la Juventus ha il dubbio se rimettere Brozovic nel mezzo del suo centrocampo. Per quanto riguarda il reparto difensivo, se Skriniar recupera lo slovacco giocherà al posto di Darmian , che scalerà a destra al posto di Dumfries . Con la coppia d’attacco titolare che dovrebbe essere nuovamente formata da Lautaro e Lukaku .

Juve, obiettivo avere Di Maria dall’inizio

Nella testa di Massimiliano Allegri, per la sfida di San Siro l’obiettivo principale è poter schierare il ‘Fideo’ dall’inizio: le possibilità di avere Di Maria dal primo minuto aumentano, ma l’affaticamento agli adduttori non è del tutto smaltito. Con Kean squalificato, in attacco il peso torna sulle spalle di Dusan Vlahovic con Federico Chiesa pronto ad essere protagonista a partita in corso, proprio come è accaduto nel ritorno degli ottavi a Friburgo. Difficile, invece, il ritorno di Milik. Gli ultimi controlli hanno confermato che l’attaccante polacco sta bene, ma la condizione resta precaria. Dunque, massima cautela. Così potrebbe restare a Torino, invece di andare in nazionale. Una eventualità che ad Allegri non dispiacerebbe affatto.