Lo scorso 15 marzo, Paul Pogba ha compiuto 30 anni. In occasione del suo compleanno, il centrocampista della Juventus ha deciso di festeggiare con la moglie Zulay e i due figli, che presto diventeranno tre. Non mancano i commenti con gli auguri di attuali ed ex compagni di squadra. Ecco le immagini pubblicate sui social