Dove vedere Sassuolo-Spezia in tv

I numeri di Sassuolo e Spezia

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide di Serie A contro lo Spezia (2 vittorie, 2 pareggi): l’unico successo dei liguri è arrivato però al Mapei Stadium il 6 febbraio 2021 (in rimonta 1-2 con gol di Erlic e Gyasi, dopo il vantaggio neroverde di Caputo). Sia Sassuolo che Spezia hanno sempre trovato il gol in ciascuna delle cinque sfide in Serie A: 21 reti in totale (4,2 di media a match). Nelle ultime sette giornate di Serie A solo il Napoli (18) ha guadagnato più punti del Sassuolo (16: 5 vittorie, un pareggio, una sconfitta); nel periodo, i neroverdi sono la formazione ad aver segnato di più in campionato (16 gol). Dopo il successo per 2-1 contro l’Inter nel match più recente, lo Spezia potrebbe vincere almeno due gare consecutive in Serie A per la prima volta dal gennaio 2022: tre in quel caso con allenatore Thiago Motta. Da una parte lo Spezia è la squadra che ha subito più gol nel secondo tempo in questa Serie A (25), dall’altra nessuna formazione ne ha concessi più del Sassuolo nei minuti di recupero finali (cinque, al pari della Cremonese). La curiosità: MBala Nzola ha segnato il 52% delle reti dello Spezia in questa Serie A (12/23), record di gol in percentuale per un giocatore rispetto a quelli della sua squadra in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.