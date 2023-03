Dove vedere Salernitana-Bologna in tv

I numeri di Salernitana e Bologna

Grande equilibrio nelle sette partite tra Salernitana e Bologna in Serie A: due successi per parte e tre pareggi. In più, dopo l’1-1 nel match d’andata lo scorso 1 settembre, queste due formazioni potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali per la prima volta nella competizione. Il Bologna potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Salernitana rimane imbattuta in tutte le sue quattro sfide casalinghe in Serie A: fin qui due successi campani (giugno 1948 e aprile 1999) e un pareggio (il 26 febbraio 2022 per 1-1). Dopo lo 0-0 contro la Sampdoria e l’1-1 contro il Milan, la Salernitana potrebbe pareggiare tre match di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre (contro Juventus, Empoli e proprio il Bologna). Dopo lo 0-0 contro la Lazio, il Bologna potrebbe pareggiare due gare consecutive di Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (contro Spezia e Salernitana), mentre non registra due segni “X” di fila a reti inviolate in campionato dal dicembre 2018. La curiosità: Salernitana e Bologna sono le due squadre che hanno subito il maggior numero di reti su rigore in questa Serie A (sei entrambe).