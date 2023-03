Maurizio Sarri esulta dopo la vittoria della sua Lazio nel derby: "Una partita speciale, abbiamo dato gioia a tutto il nostro popolo". Sulle parole di Mourinho dopo l'eliminazione dei biancocelesti in Conference League: "Mourinho è così, spesso mi sta anche simpatico". Di diverso avviso però Alessio Romagnoli: "Ci hanno caricato ancora di più, ora non ci sarà il terzo derby" LAZIO-ROMA 1-0 - LE PAGELLE DEL DERBY Condividi

Maurizio Sarri si gode la vittoria nel derby e Alessio Romagnoli si toglie invece qualche sassolino dalla scarpa. Il successo dei biancocelesti ha fatto seguito alle dichiarazioni di José Mourinho dopo i risultati della settimana europea, con la qualificazione dei giallorossi ai quarti di Europa League e l'eliminazione della Lazio agli ottavi di Conference. Sarri: "Dobbiamo continuare così" L'allenatore biancoceleste ha risposto così alle parole del collega della Roma: "Non le ho lette, non mi metto a sentire queste cose. Abbiamo solo guardato molti video della Roma di situazioni di gioco ed extra-gioco". Poi in conferenza ha aggiunto: "Nessuna risposta polemica, godiamoci questo successo. Mourinho è così e spesso mi è pure simpatico...". Sulla vittoria: "Il derby è una partita particolare, nell'ambiente ce ne accorgiamo, diamo soddisfazione a noi e a tutto il popolo laziale, c'è gioia. Per ora stiamo facendo bene, continuiamo su questo livello e giochiamoci le nostre carte fino alla fine". La Lazio non vinceva due derby nello stesso campionato senza subire gol dai tempi di Maestrelli: "Per entrare nel cuore dei laziali devo continuare a fare bene, ma è presto per paragonarsi a Maestrelli, un paragone che ora non ci sta". Sull'obiettivo Champions: "Noi ora dobbiamo dare il 100% fino in fondo, il presidente ci ha sempre detto di provarci e noi lo stiamo facendo, non che sia un obiettivo infallibile. Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma speriamo che questa superiorità resti solo sulla carta".

Sarri: "Meglio se Zaccagni e Casale non vanno in Nazionale" leggi anche Le parole di Mourinho Il tecnico toscano si gode i suoi pupilli: "Casale e Zaccagni si meriterebbero la convocazione in azzurro, ma egoisticamente preferisco così. Hanno giocato dal 4 gennaio ogni 3 o 4 giorni, meglio che ora stacchino qualche giorno e possano iniziare ad allenarsi. Negli ultimi due mesi allenamenti veri non ne abbiamo fatti. Cali di applicazione ora se ne vedono meno in campionato, finalmente abbiamo un po' di continuità, si sono visti soprattutto in Europa. Romagnoli è nato per difendere come difendo io, ha avuto un inserimento velocissimo, è tatticamente evoluto, si applica con continuità, ha tratto giovamento dal mio gioco per le proprie caratteristiche".

Romagnoli: "Non ci sarà il terzo derby per la Roma" vedi anche Romagnoli punge Mou: "Non c'è un 3° derby, vero?" Lo stesso difensore, uno degli ex del match, ha ammesso invece di aver sentito le dichiarazioni di Mourinho: "Eravamo già molto carichi prima di questa partita, le sue frasi ci hanno gasato ancora di più. Stavolta però il terzo derby non ci sarà per loro". Sulla cura Sarri: "Il mister è stato fondamentale per me, mi ha aspettato molto in estate quando avevo la pubalgia. Sapevo che con lui avrei imparato molto. Il segreto della nostra difesa parte già dall'attacco, difendiamo in avanti e tutta la squadra aiuta".