Ai box per infortunio dopo essere stato costretto a uscire contro il Tottenham in Champions, Junior Messias ha sostenuto nuovi controlli: la lesione al bicipite femorale della coscia destra si sta rimarginando, evoluzione positiva del problema che l'ha tenuto fuori nelle partite contro Salernitana e Udinese. Settimana prossima il brasiliano sosterrà un nuovo controllo per capire se potrà tornare ad allenarsi coi compagni. L'obiettivo del Milan è quello di riaverlo al 100% in vista dell'andata dei quarti di Champions contro il Napoli, sfida in programma il prossimo 12 aprile a San Siro. Una previsione in linea con i tempi di recupero ipotizzati dopo l'infortunio del giocatore, ovvero un mese di stop.