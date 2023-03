In vista del ritorno dei quarti di Europa League contro gli olandesi, in programma giovedì 20 aprile alle 21, il club giallorosso ha annunciato la vendita libera dei biglietti all'Olimpico a partire dal 22 marzo. Discorso diverso per gli abbonati: già 20mila i tagliandi staccati. Ecco tutte le informazioni

Sarà ancora Roma-Feyenoord, come a Tirana lo scorso maggio, ma stavolta in Europa League. Il replay della finalissima di Conference League, vinta dalla squadra di Mourinho, vale una semifinale e avrà ancora bisogno della spinta dell'Olimpico. Entusiasmo invocato dal club giallorosso che, attraverso i propri canali, ha introdotto il match e chiamato a raccolta i propri tifosi. Dopo la sfida d'andata in Olanda (giovedì 13 aprile alle 18.45), la Roma giocherà in casa giovedì 20 aprile alle 21 e ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti: già 20mila i tagliandi staccati dagli abbonati.