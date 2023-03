La Juve sorride: Di Maria in campo 60’ con l'Argentina

La festa di un popolo intero. Il grazie ai campioni del mondo dentro una sorta di follia collettiva che nessuno in Argentina vuole perdersi. Al Monumental di Buenos Aires, più che il 2-0 in amichevole dell’Argentina su Panama sono stati celebrati i trionfatori del mondiale. Una festa per tutti, in primis per sua maestà Messi, ma anche per Di Maria, l’uomo dei gol in finale, l’uomo che sta trasformando anche la stagione della Juventus.